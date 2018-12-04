Спасатели успели вовремя вытащить из озера рыбака в Тверской области

СЕГОДНЯ 14:20 2018-12-04T14:20:02+03:00

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В Тверской области спасатели УМЧС успели вытащить из воды рыбака. Информация о том, что в акватории озера Селигер мужчина провалился под лед, поступила дежурному в 11:37 4 декабря.

На месте происшествия выехали отделение ГИМС МЧС России.

В региональном УМЧС России рассказали, что спасатели с помощью спасательного средства – конца Александрова, – вытащили рыбака на берег. От медицинской помощи мужчина отказался. Ему вызвали такси и отправили домой.

Несмотря на неустойчивую погоду в Тверском регионе любители рыбной ловли продолжают выходить на хрупкий лед. В некоторых случаях это могло бы закончиться трагедией, если бы не спасатели МЧС России, которые своевременно приходят на помощь.