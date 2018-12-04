Божественная литургия в честь 700-летия подвига Михаила Тверского прошла в Успенском соборе

СЕГОДНЯ 13:35 2018-12-04T13:35:19+03:00

На богослужении присутствовали около 300 человек Фото: областное правительство

Масштабные мероприятия проходят с 3 по 5 декабря в Москве и Твери

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Представители Тверской области посетили Божественную литургию в честь 700-летия подвига Михаила Тверского. Проходил ее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 4 декабря в Успенском соборе Московского Кремля.

На богослужении присутствовали около 300 человек, среди которых был и губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Напомним, что Торжества в честь 700-летия подвига святого благоверного князя Михаила Тверского и 650-летия преставления его супруги княгини Анны Кашинской проходят с 3 по 5 декабря 2018 года в Москве и Твери.

Завтра, 5 декабря состоится Божественная литургия в восстанавливаемом Спасо-Преображенском соборе, в Тверском императорском дворце откроется выставка «Дом Святого Спаса».

Также пройдет торжественная церемония переименования Советской площади Твери в площадь Михаила Тверского, церемония гашения почтовой марки «Святой благоверный князь Михаил Тверской».

А на историческом факультете Тверского государственного университета состоится открытие международной научной конференции «Великий князь Михаил Тверской: эпоха, личность, наследие».