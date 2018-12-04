Движение транспорта перекроют в центре Твери

СЕГОДНЯ 13:08 2018-12-04T13:08:01+03:00

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В Твери перекроют центральные улицы. Соответствующее распоряжение выпустила администрация города.

Ограничение движение связано с проведением масштабных мероприятий, посвященных 700-летию подвига святого благоверного князя Михаила Тверского.

Сегодня, 4 декабря, с 18:00 до 5 декабря 20:00 будет перекрыто движение всех видов транспортных средств на Театральной площади.

Также с 07:00 до 13:00 5 декабря движение остановят на площади Михаила Тверского, на участке от улицы Советской до улицы Вольного Новгорода, и на улице Андрея Дементьева, на участке от улицы Советской до улицы Рыбацкой.

Водителям стоит заранее продумать пути объезда и быть внимательными.