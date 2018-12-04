2018-12-04T17:22:00+03:00
Общество

Тверскую благотворительную акцию «Подари дрова» поддержали в других городах России

В регионе одиноким пенсионерам помогают уже четвертый год
Ирина ТАРАСОВА
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С 2014 года удалось привлечь более 4 миллионов рублей и помочь более 700 пенсионерам. Фото: пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей»С 2014 года удалось привлечь более 4 миллионов рублей и помочь более 700 пенсионерам. Фото: пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей»
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В Тверской области четвертый год подряд проходит благотворительная акция для пенсионеров «Подари дрова»

В этом году волонтеры проекта за счет грантовых средств закупили 50 машин по 5 кубометров колотых дров и помогли 50 одиноким пенсионерам. Уточним, проект был поддержан на Всероссийском конкурсе молодежных проектов Росмолодежи, который входит в линейку проектов АНО «Россия – страна возможностей».

Актуальность проекта заключается в том, что более 40% сельской местности России не газифицировано. Дома отопливают дровами и углём. Для обогрева одного дома зимой необходимо заготовить порядка 15-20 кубометров дров. Одинокие пожилые люди порой не могут это сделать самостоятельно, им волонтеры и помогают

Автор проекта - Николай Романенко из Тверской области, он занимается волонтёрской деятельностью уже 11 лет, в его команде – порядка 300 добровольцев. Спонсорами выступают как люди, так и компании, которые присоединяются к проекту и помогают финансово.

С 2014 года удалось привлечь более 4 миллионов рублей и помочь более 700 пенсионерам.

Поддержали проект и в других регионах России. Дровами помогают пенсионерам в Смоленской, Тульской, Архангельской, Псковской, Кемеровской, Ростовской, Калининградской, Омской областях, - сообщают в пресс-службе АНО «Россия – страна возможностей»

ВАЖНО: чтобы получить помощь, одиноким пожилым людям нужно обратиться в местный орган соцзащиты. Узнать, как принять участие в акции, можно на сайте podari-drova.ru.

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