21-летнего парня из Тверской области будут судить за подозрительные аудиозаписи в соцсети
В Торжокском городском суде Тверской области будет рассматриваться уголовное дело в отношении 21-летнего местного жителя. Молодого человека подозревают в возбуждении ненависти либо вражды, а также унижении человеческого достоинства.
Парень на своей странице в социальной сети разместил несколько подозрительных аудиозаписей. Их тексты нацелены на возбуждение ненависти и вражды, а также унижение чести и достоинства группы лиц, принадлежащих к разным национальностям и вероисповеданию. Следствие считает, что молодой человек умышленно опубликовал аудиозаписи.
В пресс-службе суда сообщили, что рассмотрение уголовного дела назначено на 5 декабря.