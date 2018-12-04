21-летнего парня из Тверской области будут судить за подозрительные аудиозаписи в соцсети

СЕГОДНЯ 12:31 2018-12-04T12:31:08+03:00

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В Торжокском городском суде Тверской области будет рассматриваться уголовное дело в отношении 21-летнего местного жителя. Молодого человека подозревают в возбуждении ненависти либо вражды, а также унижении человеческого достоинства.

Парень на своей странице в социальной сети разместил несколько подозрительных аудиозаписей. Их тексты нацелены на возбуждение ненависти и вражды, а также унижение чести и достоинства группы лиц, принадлежащих к разным национальностям и вероисповеданию. Следствие считает, что молодой человек умышленно опубликовал аудиозаписи.

В пресс-службе суда сообщили, что рассмотрение уголовного дела назначено на 5 декабря.