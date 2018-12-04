Хлеб в Тверской области делали в помещениях с плесенью и мусором
В Тверской области прокуратура Кувшиновского района проверила соблюдение требований законодательства о зерне, качестве и безопасности продуктов его переработки.
Установлено, что местное предприятие «Кувшиновский хлеб» хранило продукцию в помещениях с плесенью на стенах и без сеток от насекомых на окнах. Сотрудники вовремя не выносили мусор и работали без документов, подтверждающих прохождение гигиенического обучения.
Это является нарушением положений Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции».
- В связи с допущенными нарушениями прокурором района в отношении директора организации возбуждены 2 дела об административных правонарушениях, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Виновники должны выплатить штраф: как юридическое лицо в размере 50 тысяч рублей, и как должностное - в размере 10 тысяч рублей.
Выявленные нарушения должны быть устранены.