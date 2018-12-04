2018-12-04T12:01:01+03:00
Общество

Хлеб в Тверской области делали в помещениях с плесенью и мусором

Прокуратура провела проверку
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Проверку проводила прокуратура районаПроверку проводила прокуратура районаФото: Андрей АБРАМОВ
Изменить размер текста:

В Тверской области прокуратура Кувшиновского района проверила соблюдение требований законодательства о зерне, качестве и безопасности продуктов его переработки.

Установлено, что местное предприятие «Кувшиновский хлеб» хранило продукцию в помещениях с плесенью на стенах и без сеток от насекомых на окнах. Сотрудники вовремя не выносили мусор и работали без документов, подтверждающих прохождение гигиенического обучения.

Это является нарушением положений Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции».

- В связи с допущенными нарушениями прокурором района в отношении директора организации возбуждены 2 дела об административных правонарушениях, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Виновники должны выплатить штраф: как юридическое лицо в размере 50 тысяч рублей, и как должностное - в размере 10 тысяч рублей.

Выявленные нарушения должны быть устранены.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Божественная литургия в честь 700-летия подвига Михаила Тверского прошла в Успенском соборе
Движение транспорта перекроют в центре Твери
21-летнего парня из Тверской области будут судить за подозрительные аудиозаписи в соцсети
Часть Заволжского района Твери осталась без тепла и горячей воды
Актёру из Твери запретили петь Михаила Круга в Рыбинском караоке-баре
Под суд пойдут два парня, которые до смерти забили своего приятеля в Тверской области
Жителей Тверской области предупреждают о ледяном дожде
Автомобилисты на улице Мичурина в Твери объезжают ремонтные работы по тротуару
Водитель "шестерки" вылетел в кювет на автотрассе М-9 в Тверской области
20-летняя девушка на ГАЗели врезалась в легковушку в Тверской области
Пьяный водитель не справился с управлением и вылетел в кювет в Тверской области
Кафе и магазины Твери могут принять участие в конкурсе на лучшее украшение к Новому году
С начала года в Твери произошло 80 аварий с участием детей
Возобновляется движение транспорта по улице Бебеля в Твери
На улицу Трехсвятскую Твери вернулись сказочные домики "Рождественской ярмарки"
В Городском саду Твери уже работает семиметровая зимняя горка
В Тверской области браконьеры застрелили лося
Пожилая женщина погибла во время пожара в Тверской области
Безграничные возможности продемонстрируют в Твери на фестивале «Путь к успеху»
Гриппом в Тверской области по-прежнему никто не болеет
Конкурс рисунков «Красная книга глазами детей» стартовал в Тверской области
Автоинспекторы ищут очевидцев наезда на пожилую женщину в Твери
Одиннадцатиклассники Твери готовятся писать итоговое сочинение
У жителя Тверской области похитили барсетку с деньгами
Гололед ожидается в Тверской области
В дневное время дороги и тротуары в Твери расчищают 38 спецмашин
Медики подписывали водителям фальшивые листы о медосмотрах в Тверской области
Антимонопольщики не нашли нарушений в рекламе концерта Егора Крида в Твери