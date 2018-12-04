Хлеб в Тверской области делали в помещениях с плесенью и мусором

СЕГОДНЯ 12:01 2018-12-04T12:01:01+03:00

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В Тверской области прокуратура Кувшиновского района проверила соблюдение требований законодательства о зерне, качестве и безопасности продуктов его переработки.

Установлено, что местное предприятие «Кувшиновский хлеб» хранило продукцию в помещениях с плесенью на стенах и без сеток от насекомых на окнах. Сотрудники вовремя не выносили мусор и работали без документов, подтверждающих прохождение гигиенического обучения.

Это является нарушением положений Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции».

- В связи с допущенными нарушениями прокурором района в отношении директора организации возбуждены 2 дела об административных правонарушениях, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Виновники должны выплатить штраф: как юридическое лицо в размере 50 тысяч рублей, и как должностное - в размере 10 тысяч рублей.

Выявленные нарушения должны быть устранены.