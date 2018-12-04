Часть Заволжского района Твери осталась без тепла и горячей воды

СЕГОДНЯ 11:25 2018-12-04T12:00:24+03:00

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В Твери ресурсоснабжающая организация завершает ремонтные работы. На участке от улицы Нахимова до улицы Коноплянниковой коммунальщикам осталось врезать в действующие сети новый трубопровод, удалить установленные заглушки и произвести пуск теплоносителя. Как раз к этим работам специалисты и приступили сегодня, 4 декабря.

Из-за этого в ряде жилых домов по улицам Зинаиды Коноплянниковой, Красина, Мичурина, Мусоргского, Румянцева, а также по бульвару Шмидта, Комсомольскому проспекту, 1-му и 2-му проездам Карпинского временно отключили отопление и горячая вода.

В администрации Твери также сообщили, что «Тверская генерация» завершает работы по капитальному ремонту участка тепловых сетей на улице Мичурина. В общей сложности здесь переложили более 800 метров магистрального трубопровода (в однотрубном исчислении). В настоящее время идет восстановление благоустройства.