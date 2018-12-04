Актёру из Твери запретили петь Михаила Круга в Рыбинском караоке-баре

СЕГОДНЯ 11:12 2018-12-04T11:42:46+03:00

Изменить размер текста: A A

В одном из городов Ярославской области не разрешают петь песни Михаила Круга. Об этом рассказал на своей странице в соцсети актёр тверского драмтеатра Тарас Кузьмин.

Он приехал в Рыбинск ночью и отправился на поиск заведения, где можно было перекусить.

- Единственное место, где ночью работала кухня, оказался клуб с караоке, где мы были вынуждены что-то спеть. Естественно, мы выбрали в каталоге нашу гордость - Михаила Круга. И испытали культурный шок, когда нам сообщили, что песни нашего земляка и, почему-то, группы Бутырка в их клубе запрещены, - рассказывает актер.

По его словам упоминание "фраеров, централов, кольщиков, браточков" и других близких нашей душе слов запрещено, потому что в Рыбинске свято чтят память поэта Льва Ошанина. Его бронзовый памятник даже украшает главную набережную в городе. Конкурировать с известностью творчества тверского Михила Круга жители Рыбинска не хотят и предлагают туристам вспомнить их земляка.

Напомним, что Ошанин автор знаменитых песен: "Солнечный круг" (пусть всегда будет солнце), "Эх, дороги", "А у нас во дворе" и даже "из далека долго течёт река Волга".

В тверском эфире "Радио "Комсомольская правда" Тарас рассказал, что однажды, во время пятичасовой поездке на автобусе по Сибири, он вынужден был безостановочно слушать Круга. А затем в Калининграде, где он заказал гостиничный номер в старинном замке, таксист по дороге ему включил... Круга.

И вот, в Рыбинске, чтобы Круг вновь не пришёл к нему неожиданно, Тарас решил сам пойти к шансонье, но не случилось...