2018-12-04T10:56:32+03:00
Происшествия

Под суд пойдут два парня, которые до смерти забили своего приятеля в Тверской области

Также молодые люди причастны к сбыту краденного имущества
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Следствием была собрала доказательственная базаСледствием была собрала доказательственная базаФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Тверской области следователи СК завершили расследование уголовного дело в отношении двух местных жителей 22 и 23 лет. Молодых людей обвиняют в убийстве и сбыте имущества, добытого преступным путем.

В начале июня этого года в деревне Мошки Торжокского обвиняемые поругались со своим знакомым. Парни отвели его к реке и там избили. От полученных травм мужчина скончался.

Также было установлено, что ранее один из обвиняемых продал работнику магазина за пять тысяч рублей мобильный телефон, который был похищен.

В пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области сообщили, что следствием была собрана достаточная доказательственная база. Поэтому уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Божественная литургия в честь 700-летия подвига Михаила Тверского прошла в Успенском соборе
Движение транспорта перекроют в центре Твери
21-летнего парня из Тверской области будут судить за подозрительные аудиозаписи в соцсети
Хлеб в Тверской области делали в помещениях с плесенью и мусором
Часть Заволжского района Твери осталась без тепла и горячей воды
Актёру из Твери запретили петь Михаила Круга в Рыбинском караоке-баре
Жителей Тверской области предупреждают о ледяном дожде
Автомобилисты на улице Мичурина в Твери объезжают ремонтные работы по тротуару
Водитель "шестерки" вылетел в кювет на автотрассе М-9 в Тверской области
20-летняя девушка на ГАЗели врезалась в легковушку в Тверской области
Пьяный водитель не справился с управлением и вылетел в кювет в Тверской области
Кафе и магазины Твери могут принять участие в конкурсе на лучшее украшение к Новому году
С начала года в Твери произошло 80 аварий с участием детей
Возобновляется движение транспорта по улице Бебеля в Твери
На улицу Трехсвятскую Твери вернулись сказочные домики "Рождественской ярмарки"
В Городском саду Твери уже работает семиметровая зимняя горка
В Тверской области браконьеры застрелили лося
Пожилая женщина погибла во время пожара в Тверской области
Безграничные возможности продемонстрируют в Твери на фестивале «Путь к успеху»
Гриппом в Тверской области по-прежнему никто не болеет
Конкурс рисунков «Красная книга глазами детей» стартовал в Тверской области
Автоинспекторы ищут очевидцев наезда на пожилую женщину в Твери
Одиннадцатиклассники Твери готовятся писать итоговое сочинение
У жителя Тверской области похитили барсетку с деньгами
Гололед ожидается в Тверской области
В дневное время дороги и тротуары в Твери расчищают 38 спецмашин
Медики подписывали водителям фальшивые листы о медосмотрах в Тверской области
Антимонопольщики не нашли нарушений в рекламе концерта Егора Крида в Твери