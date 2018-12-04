Под суд пойдут два парня, которые до смерти забили своего приятеля в Тверской области

СЕГОДНЯ 10:56 2018-12-04T10:56:32+03:00

Также молодые люди причастны к сбыту краденного имущества

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В Тверской области следователи СК завершили расследование уголовного дело в отношении двух местных жителей 22 и 23 лет. Молодых людей обвиняют в убийстве и сбыте имущества, добытого преступным путем.

В начале июня этого года в деревне Мошки Торжокского обвиняемые поругались со своим знакомым. Парни отвели его к реке и там избили. От полученных травм мужчина скончался.

Также было установлено, что ранее один из обвиняемых продал работнику магазина за пять тысяч рублей мобильный телефон, который был похищен.

В пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области сообщили, что следствием была собрана достаточная доказательственная база. Поэтому уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд.