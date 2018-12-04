Жителей Тверской области предупреждают о ледяном дожде

СЕГОДНЯ 10:43 2018-12-04T10:57:32+03:00

Из-за этого в регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности

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Погода жителям Тверской области преподносит новые сюрпризы. В ближайшие часы во вторник, 4 декабря, ожидается ухудшение метеорологических условий. По прогнозам синоптиков в регионе может пойти ледяной дождь.

Осадки ожидаются преимущественно в западных и северных районах Тверской области. Из-за этого уровень погодной опасности в регионе стал «желтым».

Водителей предупреждают, что на дорогах по-прежнему гололедица. Следует удвоить бдительность и не забывать про правила дорожного движение. Касается это и пешеходов, которым в неблагоприятных погодных условиях нужно соблюдать осторожность.