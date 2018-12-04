2018-12-04T10:19:46+03:00
Общество

Автомобилисты на улице Мичурина в Твери объезжают ремонтные работы по тротуару

Машины даже на обочине вытесняют пешеходов
Виктория ЖУКОВА
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Водителям лень искать объезд Фото: Анна ЧуплыгинаВодителям лень искать объезд Фото: Анна Чуплыгина
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В Твери продолжаются ремонтные работы на участках теплотрассы. Из-за утечек специалисты вынуждены проводить работы в оперативном режиме.

4 декабря «раскопки» проводятся в Московском и Заволжском районах.

Часто коммунальщикам приходится перекрывать проезжую часть, потому что трубы проходят непосредственно под дорогой. Страдают из-за этого автомобилисты и пешеходы.

Ярким примером стала улица Мичурина. Автомобилисты ленятся искать объезд и проезжают прямо по тротуару, который находится рядом со школой. Получается, что ходить пешеходам, среди которых бабушки, дедушки и дети, просто негде.

Кроме того, неполадки устраняются на проспекте Чайковского, на улице Коминтерна и Зинаиды Коноплянниковой, а также на переулке Ивана Седых.

Поехали вслед за "скорой" Фото: Анна Чуплыгина

Поехали вслед за "скорой" Фото: Анна Чуплыгина

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