Автомобилисты на улице Мичурина в Твери объезжают ремонтные работы по тротуару
В Твери продолжаются ремонтные работы на участках теплотрассы. Из-за утечек специалисты вынуждены проводить работы в оперативном режиме.
4 декабря «раскопки» проводятся в Московском и Заволжском районах.
Часто коммунальщикам приходится перекрывать проезжую часть, потому что трубы проходят непосредственно под дорогой. Страдают из-за этого автомобилисты и пешеходы.
Ярким примером стала улица Мичурина. Автомобилисты ленятся искать объезд и проезжают прямо по тротуару, который находится рядом со школой. Получается, что ходить пешеходам, среди которых бабушки, дедушки и дети, просто негде.
Кроме того, неполадки устраняются на проспекте Чайковского, на улице Коминтерна и Зинаиды Коноплянниковой, а также на переулке Ивана Седых.
Поехали вслед за "скорой" Фото: Анна Чуплыгина