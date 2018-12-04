Водитель "шестерки" вылетел в кювет на автотрассе М-9 в Тверской области

СЕГОДНЯ 10:04 2018-12-04T10:04:22+03:00

Машина вылетела в кювет Фото: УГИБДД России по Тверской области

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В Тверской области еще один автомобиль вылетел в кювет. 39-летний водитель автомобиля ВАЗ2106 ехал в сторону Москвы по автотрассе М-9 «Балтия».

На 162 километре дороги в Зубцовском районе он не справился с управлением и выехал на полосу, предназначенную для встречного движения. После этого автомобиль съехал в кювет и там перевернулся.

Авария произошла 3 декабря в 08:00. Причем ехал автомобилист по прямому и ровному участку пути.

В региональной Госавтоинспекции сообщили, что водителя «шестерки» доставили с травмами в районную больницу.