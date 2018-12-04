20-летняя девушка на ГАЗели врезалась в легковушку в Тверской области

СЕГОДНЯ 09:41 2018-12-04T09:41:49+03:00

Она не справилась с управлением

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В Тверской области в аварию попали два молодых водителя. 3 декабря около 19:00 на 20 километре дороги Тверь-Рождествено-завод 1-го Мая-Ильинское Калининского района столкнулись ГАЗель и автомобилем «КИА».

В УГИБДД России по Тверской области уточнили, что 20-летняя девушка ехала на ГАЗели в сторону Твери. Она не учла дорожные и погодные условия и не справилась с управлением. В результате она выехала на встречную полосу и врезалась в легковушку, которой управлял 21-летний водитель.

Травмы в результате столкновения получили оба водителя. Им была оказала необходимая медицинская помощь.