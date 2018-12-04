2018-12-04T09:25:51+03:00
Происшествия

Пьяный водитель не справился с управлением и вылетел в кювет в Тверской области

Травмы получила его пассажирка
Виктория ЖУКОВА
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Автомобиль перевернулся в кювете Фото: ГИБДД России по Тверской областиАвтомобиль перевернулся в кювете Фото: ГИБДД России по Тверской области
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В Тверской области легковушка вылетела в кювет. Авария произошла 3 декабря около 12:00 на 20 километре дороги Тверь-Ржев.

33-летний мужчина ехал за рулем автомобиля «Рено Логан» в состоянии алкогольного опьянения. Двигался водитель по направлению к Ржеву.

В региональной Госавтоинспекции рассказали, что мужчина не справился с управлением и вылетел съезд в правый по ходу движения кювет. После этого иномарка перевернулась.

В результате аварии травмы получила 36-летняя пассажирка автомобиля. Ей оперативно оказали медицинскую помощь и отпустили домой.

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