Кафе и магазины Твери могут принять участие в конкурсе на лучшее украшение к Новому году

СЕГОДНЯ 09:04 2018-12-04T09:04:57+03:00

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В Твери пройдет традиционный конкурс-смотр на лучшее праздничное оформление заведений. Соответствующее постановление выпустила городская администрация.

Украшать магазины и кафе можно как к Новому году, так и к Рождеству. Поэтому смотр-конкурс будет проводиться с 17 декабря 2018 года по 18 января 2019 года. Участвовать в нем могут организации и предприниматели, работающие в сфере торговли, общественного питания или бытового обслуживания.

Оценивать украшения будет специальная комиссия. Эксперты будут учитывать декоративно-художественное и световое оформление экстерьера и интерьера, его оригинальность. Победителей определят в трех номинациях: «За лучшее световое и декоративно-художественное оформление по новогодней тематике», «За лучшее внутреннее декоративно-художественное оформление объекта потребительского рынка по новогодней тематике» и «За лучшее комплексное праздничное оформление объекта потребительского рынка».

Победители получат дипломы от администрации Твери.