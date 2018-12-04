С начала года в Твери произошло 80 аварий с участием детей

СЕГОДНЯ 08:42 2018-12-04T08:42:56+03:00

Чаще всего несовершеннолетние оказываются пассажирами автомобилей, которые попадают в ДТП

Изменить размер текста: A A

На территории Твери за 11 месяцев этого года произошло 80 аварий с участием детей. В таких ДТП 88 несовершеннолетних получили травмы, а один погиб.

В городском отделе УГИБДД УМВД России сообщили, что зафиксированное количество аварий остается примерно на уровне прошлого года (в 2017 их было 82). При этом снизилось количество пострадавших детей (было 95).

Большая часть пострадавших в авариях несовершеннолетних – это пассажиры автомобилей, треть – пешеходы. Также травмы получали велосипедисты и водители скутеров.

Автоинспекторы просят родителей регулярно напоминать детям правила дорожного движения.