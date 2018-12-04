2018-12-04T08:42:56+03:00
Общество

С начала года в Твери произошло 80 аварий с участием детей

Чаще всего несовершеннолетние оказываются пассажирами автомобилей, которые попадают в ДТП
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Зафиксированное количество аварий остается примерно на уровне прошлого годаЗафиксированное количество аварий остается примерно на уровне прошлого годаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

На территории Твери за 11 месяцев этого года произошло 80 аварий с участием детей. В таких ДТП 88 несовершеннолетних получили травмы, а один погиб.

В городском отделе УГИБДД УМВД России сообщили, что зафиксированное количество аварий остается примерно на уровне прошлого года (в 2017 их было 82). При этом снизилось количество пострадавших детей (было 95).

Большая часть пострадавших в авариях несовершеннолетних – это пассажиры автомобилей, треть – пешеходы. Также травмы получали велосипедисты и водители скутеров.

Автоинспекторы просят родителей регулярно напоминать детям правила дорожного движения.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
20-летняя девушка на ГАЗели врезалась в легковушку в Тверской области
Пьяный водитель не справился с управлением и вылетел в кювет в Тверской области
Кафе и магазины Твери могут принять участие в конкурсе на лучшее украшение к Новому году
Возобновляется движение транспорта по улице Бебеля в Твери
На улицу Трехсвятскую Твери вернулись сказочные домики "Рождественской ярмарки"
В Городском саду Твери уже работает семиметровая зимняя горка
В Тверской области браконьеры застрелили лося
Пожилая женщина погибла во время пожара в Тверской области
Безграничные возможности продемонстрируют в Твери на фестивале «Путь к успеху»
Гриппом в Тверской области по-прежнему никто не болеет
Конкурс рисунков «Красная книга глазами детей» стартовал в Тверской области
Автоинспекторы ищут очевидцев наезда на пожилую женщину в Твери
Одиннадцатиклассники Твери готовятся писать итоговое сочинение
У жителя Тверской области похитили барсетку с деньгами
Гололед ожидается в Тверской области
В дневное время дороги и тротуары в Твери расчищают 38 спецмашин
Медики подписывали водителям фальшивые листы о медосмотрах в Тверской области
Антимонопольщики не нашли нарушений в рекламе концерта Егора Крида в Твери