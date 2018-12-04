2018-12-04T08:13:06+03:00
Общество

Возобновляется движение транспорта по улице Бебеля в Твери

Участок несколько дней был перекрыт из-за ремонтных работ
Виктория ЖУКОВА
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Движение общественного транспорта восстановленоДвижение общественного транспорта восстановленоФото: Олег УКЛАДОВ
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В Твери сегодня, 4 декабря, в полном объёме восстановлено движение общественного транспорта на улице Бебеля. Все ремонтные работы были завершены в установленный срок, 3 декабря.

Напомним, что ремонтировать участок коллектора, проходящий непосредственно под проезжей частью, начали утром 28 ноября. Поводом к срочному ремонту стало проседание асфальта и затруднение отведения стоков от городской больницы.

Из-за этого на несколько дней было перекрыто движение всех видов транспорта по участку улицы Бебеля между Головинским валом и Беляковским переулком. Свой маршрут временно изменили троллейбусы №№ 2 и 7, автобусы №№ 5, 21 и 33.

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