2018-12-03T21:02:14+03:00
Общество

На улицу Трехсвятскую Твери вернулись сказочные домики "Рождественской ярмарки"

Установили уже и большой новогодний шар
Ирина ТАРАСОВА
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Совсем скоро здесь начнет работать и сама ярмаркаСовсем скоро здесь начнет работать и сама ярмаркаФото: Виктория ЖУКОВА
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Прошедшие выходные изменили улицу Трехсвятскую Твери. Первым делом здесь вновь появился всеми любимый большой новогодний шар, правда подсветка еще не включена.

Также установили на главной пешеходной улице города сказочные домики. Пока что они пустуют и также не освящены огоньками, но совсем скоро здесь начнет свою работу "Рождественская ярмарка".

Чуть позже территорию украсят световые фигуры, и начнутся праздничные мероприятия.

В администрации города уточняют: на территории ярмарки предполагается разместить 24 торговых домика, где можно будет купить подарки, еду и горячие напитки. Ярмарка будет работать с 15 декабря по 7 января.

Также новогодняя ярмарка будет расположена на улице Новоторжской, рядом с цирком. На ней будет представлена продукция с новогодней тематикой, гирлянды и елочные украшения, искусственные ели, карнавальные костюмы и разнообразные подарки к Новому году и Рождеству. Ярмарка будет работать с 15 по 31 декабря.

До нового года осталось чуть меньше месяца Фото: Виктория ЖУКОВА

До нового года осталось чуть меньше месяцаФото: Виктория ЖУКОВА

Фото: Виктория ЖУКОВА

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