На улицу Трехсвятскую Твери вернулись сказочные домики "Рождественской ярмарки"

СЕГОДНЯ 21:01 2018-12-03T21:02:14+03:00

Совсем скоро здесь начнет работать и сама ярмарка Фото: Виктория ЖУКОВА

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Прошедшие выходные изменили улицу Трехсвятскую Твери. Первым делом здесь вновь появился всеми любимый большой новогодний шар, правда подсветка еще не включена.

Также установили на главной пешеходной улице города сказочные домики. Пока что они пустуют и также не освящены огоньками, но совсем скоро здесь начнет свою работу "Рождественская ярмарка".

Чуть позже территорию украсят световые фигуры, и начнутся праздничные мероприятия.

В администрации города уточняют: на территории ярмарки предполагается разместить 24 торговых домика, где можно будет купить подарки, еду и горячие напитки. Ярмарка будет работать с 15 декабря по 7 января.

Также новогодняя ярмарка будет расположена на улице Новоторжской, рядом с цирком. На ней будет представлена продукция с новогодней тематикой, гирлянды и елочные украшения, искусственные ели, карнавальные костюмы и разнообразные подарки к Новому году и Рождеству. Ярмарка будет работать с 15 по 31 декабря.

До нового года осталось чуть меньше месяцаФото: Виктория ЖУКОВА

Фото: Виктория ЖУКОВА