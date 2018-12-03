2018-12-03T21:26:40+03:00
Общество

В Городском саду Твери уже работает семиметровая зимняя горка

Кататься с нее лучше на тюбингах
Виктория ЖУКОВА
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С горки уже можно прокатитьсяС горки уже можно прокатиться
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В Городском саду Твери уже работают зимние развлечения, установленные к новогодним праздникам.

С правой стороны от центрального входа находится семиметровая деревянная горка. Оформлена она баннерами на новогоднюю тематику. Кататься на ней на тюбингах могут как дети, так и взрослые. Прокат тюбингов на неограниченное время – 60 рублей, со своими тюбингами кататься можно бесплатно. Похожая горка будет установлена в парке Тьмака и в парке Победы.

Напомним, что ранее в Горсаду поставили 14-метровую новогоднюю ель. Рядом с ней будут располагаться фотозоны «Варежка» и «Снеговики», а также традиционная «Почта Деда Мороза».

Позже на территории парка зальют каток под открытым небом площадью 1000 кв.м. с подсветкой, музыкальным сопровождением, раздевалками и пунктом продажи горячих напитков и сладкого.

В минувшие выходные Тверь стала работать по новогоднему режима, а в Горсаду открылся автодром.

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