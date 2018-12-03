СЕГОДНЯ 19:07 2018-12-03T19:07:05+03:00

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В Тверской области браконьеры застрелили лося. Во время патрулирования охотничьих угодий Старицкого района в шести километрах от населённого пункта Бели был обнаружен убитый зверь (самец 4-7 лет).

Группа людей незаконно охотилась на территории охотничьего хозяйства. О данном правонарушении было сообщено полицейским. В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.

В Минприроды Тверской области напоминает, что незаконную охоту грозит уголовная ответственность в виде крупного штрафа либо лишения свободы на срок до пяти лет.

За убитое животное придется возмещать ущерб. За самца лося размер ущерба составит 240 тысяч рублей.