Пожилая женщина погибла во время пожара в Тверской области

СЕГОДНЯ 18:26 2018-12-03T18:26:59+03:00

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В деревне Палагино Калининского района Тверской области загорелся жилой дом. Сообщение о пожаре поступило спасателям ГУ МЧС в 10:30 3 декабря 2018 года.

На месте пожара работало девять человек и три единицы техники из отделения пожарно-спасательной части №72. Огонь уничтожил кровлю и повредил стены по всей площади. Причина пожара – устанавливается. Пожар удалось полностью потушить в 14:45.

В пресс-службе регионального УМЧС России сообщили, что на пожаре погибла 60-летняя супруга хозяина дома.

Пожарные напоминают, что зимой количество пожаров в жилых домах увеличивается. Основная причина - человеческий фактор. Поэтому будьте бдительны и соблюдайте элементарные правила безопасности.