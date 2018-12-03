Безграничные возможности продемонстрируют в Твери на фестивале «Путь к успеху»

СЕГОДНЯ 18:24 2018-12-03T20:10:15+03:00

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6 декабря во Дворце культуры «Пролетарка» Твери состоится Областной интегрированный фестиваль «Путь к успеху». Мероприятия было учреждено Министерством социальной защиты населения Тверской области в 2011 году как совместный социальный проект с Комитетом по делам культуры Тверской области и общественными организациями инвалидов.

Главные участники фестиваля - люди с ограниченными возможностями здоровья. За годы фестиваля несколько раз менялись и подход, и формы подачи, и критерии оценки творческого «марафона».

В 2012 году были внедрены зональные этапы фестиваля. В 2013 году - учреждено присуждение Гран-при и специальных призов от представителей духовенства, партнеров и др. В 2014 году фестиваль обрел свои символы и гимн. С 2016 года в нем принимают участие дети.

Артистами фестиваля становятся не только люди с ограниченными возможностями, но и их друзья - творческие коллективы, профессиональные вокалисты, танцоры, музыканты. Благодаря этому совместному творчеству фестиваль обрел статус интегрированного.

Однако главным за все эти годы оставается следующее: огромное желание его организаторов - продемонстрировать безграничные возможности тех, кто в силу обстоятельств перестал верить в себя, наполнить их жизнь новым смыслом и большими надеждами.

Начало в 14.00.

Вход свободный.