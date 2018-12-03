2018-12-03T18:01:17+03:00
Здоровье

Гриппом в Тверской области по-прежнему никто не болеет

Заболеваемость простудными инфекциями ниже расчетного эпидпорога
Виктория ЖУКОВА
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Заболеваемость гриппом и ОРВИ находятся на контроле УправленияЗаболеваемость гриппом и ОРВИ находятся на контроле УправленияФото: Борис КОКУРИН
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В Тверской области продолжается эпидемиологический мониторинг по заболеваемости гриппом и ОРВИ. Еженедельный отчет представили специалисты регионального управления Роспотребнадзора.

На минувшей неделе случаев заболевания гриппом выявлено не было. Однако у порядка семи тысяч жителей Тверской области врачи диагностировали ОРВИ. Это количество всё равно остается ниже недельного расчетного эпидемического порога по всем возрастным группам.

Также в регионе продолжается прививочная кампания против гриппа. Вакцинацию прошли уже свыше 542 тысяч человек, среди которых 128 тысяч детей. Прививки медики делают преимущественно за счёт средств федерального бюджета. В некоторых организация вакцинацию финансируют работодатели.

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