Конкурс рисунков «Красная книга глазами детей» стартовал в Тверской области

СЕГОДНЯ 17:58 2018-12-03T18:03:43+03:00

Рисунок должен рассказывать о бережном отношению к природе и сохранению исчезающих видов, занесенных в региональную Красную книгу

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3 декабря в Тверской области был дан старт традиционному творческому конкурсу рисунков «Красная книга Тверской области глазами детей». Участники которого, дети от 5 до 14 лет, должны предоставить рисунок, где рассказывается о бережном отношению к природе и сохранению исчезающих видов, занесенных в региональную Красную книгу.

Организаторы мероприятия - Министерство природных ресурсов и экологии Тверской области.

Требования к рисунку. Он должен быть выполнен на листе формата А4 в любой технике (масло, акварель, цветные карандаши т.п.) и содержать информацию об авторе (имя и фамилия, возраст, населенный пункт, контактный телефон, название творческой работы).

К работе должен прилагаться рукописный текст об изображаемом животном или растении. Внимание! Текст может быть написан в любой форме от обычного описания до стихотворения или сказки. К работе прилагается заявка на участие в конкурсе по установленной форме.

Победители будут определены в трёх возрастных категориях: 5-7 лет, 8-10 лет и 11-14 лет.

Работу необходимо отправить по почте или принести до 28 февраля по адресу: 170042, Тверь, ул. Горького д.97. каб. 302.

Вcе вопросы по телефону: +7(4822)733-170.