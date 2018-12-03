Автоинспекторы ищут очевидцев наезда на пожилую женщину в Твери

СЕГОДНЯ 17:22 2018-12-03T17:22:12+03:00

Место, где произошла авария Фото: УГИБДД России по Тверской области

Автомобилист сдавал задом и не заметил пешехода

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В Твери городской отдел ГИБДД ищет свидетелей наезда на пешехода. Авария произошла 15 ноября около 12:00 в поселке Химинститута в районе дома № 33.

Неизвестный водитель на седане предположительно светлого цвета заднем ходом выезжал со двора. Он не заметил пожилую женщину, которая в этот момент шла по краю проезжей части.

После наезда виновник с места аварии скрылся. Очевидцы успели заметить, что цифры на государственном номере автомобиля: 888.

Пенсионерка самостоятельно обратилась в больницу.

Имеющуюся информацию сотрудники полиции просят сообщить по телефонам: 8(4822)76-09-54 или 8(904)013-74-74 либо в дежурную часть УГИБДД России по Тверской области: 58-04-00; 58-59-00.