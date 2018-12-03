Одиннадцатиклассники Твери готовятся писать итоговое сочинение

СЕГОДНЯ 16:53 2018-12-03T16:55:42+03:00

Темы сочинения не известны, но основные направления уже можно обдумать

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Уже послезавтра, 5 декабря, учащиеся 11 классов Твери и Тверской области, напишут итоговые сочинения, без которых они не смогут получить допуск к ЕГЭ.

Темы, которые предстоит раскрыть одиннадцатиклассникам, станут известны за 15 минут до начала экзамена. Но уже в сентябре были рассекречены направления, по которым эти темы сформулируют. Их пять: «Отцы и дети», «Мечта и рельность», «Месть и великодушие», «Искусство и ремесло», «Доброта и жестокость».

В баллах сочинение оцениваться не будет, результатом станет «зачёт» или «незачёт». На работу дадут почти четыре часа (точнее — 3 часа 55 минут). Предельный объем эссе не установлен, но рекоменуемый — 350 слов. Если в сочинении будет меньше 250 слов, работу не зачтут.

Напомним, хорошо написанное итоговое сочинение сможет повлиять на шанс удачно поступить в вуз. В вузе при поступлении могут добавить за него до 10 дополнительных баллов.