У жителя Тверской области похитили барсетку с деньгами
В Тверской области у 41-летнего жителя Конаково пропала барсетка, в которой лежали деньги. Мужчина предположил, что оставил свою сумку без присмотра в зале для посетителей одной из организаций города.
Полицейские посмотрели записи с камер видеонаблюдения и опросили возможных свидетелей произошедшего.
Личность подозреваемого была установлена.
- Им оказался 33-летний житель Конакова. В полиции мужчина сознался в содеянном и пояснил, что похищенную барсетку выбросил, а деньги потратил, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.
В полиции напоминают, если в отношении Вас совершены противоправные действия, необходимо как можно быстрее сообщить об этом по телефону 02.