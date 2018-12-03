У жителя Тверской области похитили барсетку с деньгами

СЕГОДНЯ 16:34 2018-12-03T16:34:18+03:00

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В Тверской области у 41-летнего жителя Конаково пропала барсетка, в которой лежали деньги. Мужчина предположил, что оставил свою сумку без присмотра в зале для посетителей одной из организаций города.

Полицейские посмотрели записи с камер видеонаблюдения и опросили возможных свидетелей произошедшего.

Личность подозреваемого была установлена.

- Им оказался 33-летний житель Конакова. В полиции мужчина сознался в содеянном и пояснил, что похищенную барсетку выбросил, а деньги потратил, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

В полиции напоминают, если в отношении Вас совершены противоправные действия, необходимо как можно быстрее сообщить об этом по телефону 02.