2018-12-03T16:34:18+03:00
Происшествия

У жителя Тверской области похитили барсетку с деньгами

Ущерб для владельца составил 30 000 рублей
Виктория ЖУКОВА
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Личность подозреваемого была установленаЛичность подозреваемого была установленаФото: Василий ХОДАРЕВ
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В Тверской области у 41-летнего жителя Конаково пропала барсетка, в которой лежали деньги. Мужчина предположил, что оставил свою сумку без присмотра в зале для посетителей одной из организаций города.

Полицейские посмотрели записи с камер видеонаблюдения и опросили возможных свидетелей произошедшего.

Личность подозреваемого была установлена.

- Им оказался 33-летний житель Конакова. В полиции мужчина сознался в содеянном и пояснил, что похищенную барсетку выбросил, а деньги потратил, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

В полиции напоминают, если в отношении Вас совершены противоправные действия, необходимо как можно быстрее сообщить об этом по телефону 02.

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