Гололед ожидается в Тверской области
Объявлено экстренное предупреждение
Будьте внимательнее, будет скользко!Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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В Тверской области повышается дневная температура воздуха, а на дорогах образуется гололед. Об это сообщает Тверской гидрометцентр.
Скользко в отдельных районах Тверской области будет завтра, 4 декабря.
В связи с этим Главное управление МЧС России по Тверской области обращается к жителям и гостям нашего региона с просьбой внимательней относиться к собственной безопасности. На дорогах в гололед следует удвоить бдительность, соблюдать установленную скорость, дистанцию и избегать резкого маневрирования.