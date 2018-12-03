Гололед ожидается в Тверской области

СЕГОДНЯ 16:01 2018-12-03T16:01:44+03:00

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В Тверской области повышается дневная температура воздуха, а на дорогах образуется гололед. Об это сообщает Тверской гидрометцентр.

Скользко в отдельных районах Тверской области будет завтра, 4 декабря.

В связи с этим Главное управление МЧС России по Тверской области обращается к жителям и гостям нашего региона с просьбой внимательней относиться к собственной безопасности. На дорогах в гололед следует удвоить бдительность, соблюдать установленную скорость, дистанцию и избегать резкого маневрирования.