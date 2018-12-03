В дневное время дороги и тротуары в Твери расчищают 38 спецмашин

СЕГОДНЯ 15:23 2018-12-03T15:23:36+03:00

Дорожники уже полностью готовы к работе по вывозу снега из города

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В Твери продолжается расчистка городских улиц. Сегодня, 3 декабря, дороги чистят 38 единиц снегоуборочной техники.

Комбинированные дорожные машины расчищают проезжую часть и обрабатывают дороги противогололёдными материалами. В порядок тротуары приводят тракторные щётки и «Чистики», а автогрейдеры разгребают грунтовые проезды. Также на улицах Твери работают 130 дворников.

В администрации Твери напомнили, то при изменении погодных условий число техники может быть увеличено.

Кроме того дорожники уже полностью готовы к работе по вывозу снега с городских улиц. Как только в этом появится необходимость, на линию выйдут более 20 единиц спецтехники. Вывозить снег планируют на специальные полигоны, которые находятся на улице Паши Савельевой и в Боровлёво.

Напомним, что в выходные город чистило 55 единиц техники.