В дневное время дороги и тротуары в Твери расчищают 38 спецмашин
В Твери продолжается расчистка городских улиц. Сегодня, 3 декабря, дороги чистят 38 единиц снегоуборочной техники.
Комбинированные дорожные машины расчищают проезжую часть и обрабатывают дороги противогололёдными материалами. В порядок тротуары приводят тракторные щётки и «Чистики», а автогрейдеры разгребают грунтовые проезды. Также на улицах Твери работают 130 дворников.
В администрации Твери напомнили, то при изменении погодных условий число техники может быть увеличено.
Кроме того дорожники уже полностью готовы к работе по вывозу снега с городских улиц. Как только в этом появится необходимость, на линию выйдут более 20 единиц спецтехники. Вывозить снег планируют на специальные полигоны, которые находятся на улице Паши Савельевой и в Боровлёво.
Напомним, что в выходные город чистило 55 единиц техники.