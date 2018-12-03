2018-12-03T15:25:42+03:00
Общество

Медики подписывали водителям фальшивые листы о медосмотрах в Тверской области

Прокуратура выявила серьёзные нарушения в работе перевозчика в Фировском районе
Виктория ТУШКОВА
Поделиться:
Водители работали на рейсе без медосмотраВодители работали на рейсе без медосмотраФото: Геннадий БИСЕНОВ
Изменить размер текста:

Один из перевозчиков Фировского района выпускал в рейс водителей, не прошедших необходимого предрейсового медицинского осмотра. Тем не менее сведения о похождении осмотров в путевых листах наличествовали. Прокуратура выяснила, что эти отметки проставляли работники Фировской ЦРБ, реально водителей не осматривая.

В отношении медиков были возбуждены дела об административных правонарушениях. Дела направлены на рассмотрение мировому судье. Что касается пятерых водителей, работавших без осмотров, в их отношении также заведены и переданы в ГИБДД административные дела.

-Результаты рассмотрения актов прокурорского реагирования и устранение нарушений на контроле в прокуратуре района, - сообщает Прокуратура Тверской области.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Гололед ожидается в Тверской области
В дневное время дороги и тротуары в Твери расчищают 38 спецмашин
Антимонопольщики не нашли нарушений в рекламе концерта Егора Крида в Твери
Тверская область на 51 месте в рейтинге регионов России по уровню зарплат
20-летний парень украл дорогой мобильный телефон из магазина электроники в Твери
Один человек пострадал при столкновении маршрутки и легковушки в Тверской области
Под Тверью очевидцы сняли на видео, как транспортный самолет низко пролетает над трассой М-10
Две девушки устроили аварию в Твери и не смогли выяснить, кто из них виноват
Суд отправил в колонию мужчину, который расплачивался поддельными купюрами в Тверской области
Открытый детско-юношеский фестиваль авторской песни пройдет в Твери
В Тверской области на трассе М-10 столкнулись иномарка и фура
Жителя Тверской области суд лишил водительских прав из-за зависимости от наркотиков
Пропавшую в Тверской области пенсионерку продолжают искать
Сотрудник колонии взял взятку от осужденного в Тверской области
Молодой водитель снёс ворота турбазы "Чайка" в Тверской области
Автоинспекторы задержали водителя, который сбил велосипедиста и скрылся в Тверской области
Две женщины погибли в ДТП в Тверской области
Молодежная акция "Имя твое неизвестно, Подвиг твой бессмертен!" пройдет в Твери
Дневные отключения электроэнергии продолжаются в Твери
Тверская область перешла на трансляцию цифрового телевидения
55 единиц снегоуборочной техники расчищают Тверь от снега и льда
Пожилой мужчина утонул в озере в Тверской области
Рецидивист похитил инструменты и садовый инвентарь из дома в Тверской области