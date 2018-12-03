Медики подписывали водителям фальшивые листы о медосмотрах в Тверской области

СЕГОДНЯ 15:23 2018-12-03T15:25:42+03:00

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Один из перевозчиков Фировского района выпускал в рейс водителей, не прошедших необходимого предрейсового медицинского осмотра. Тем не менее сведения о похождении осмотров в путевых листах наличествовали. Прокуратура выяснила, что эти отметки проставляли работники Фировской ЦРБ, реально водителей не осматривая.

В отношении медиков были возбуждены дела об административных правонарушениях. Дела направлены на рассмотрение мировому судье. Что касается пятерых водителей, работавших без осмотров, в их отношении также заведены и переданы в ГИБДД административные дела.

-Результаты рассмотрения актов прокурорского реагирования и устранение нарушений на контроле в прокуратуре района, - сообщает Прокуратура Тверской области.