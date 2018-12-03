Антимонопольщики не нашли нарушений в рекламе концерта Егора Крида в Твери
Проверка проводилась после обращения родителей
Нарушений на афише не найдено Фото: группа в соцсети "Егор Крид | ТВЕРЬ"
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Тверское УФАС проверило информационное сопровождение концерта Егора Крида, который 3 декабря пройдет в Твери. Нарушений на афишах и на остальной рекламе обнаружено не было.
- Установило, что в рекламе мероприятия присутствует обозначение категории информационной продукции соответствующим знаком информационной продукции - для детей, достигших возраста двенадцати лет в виде цифры и знака «12+», - сообщает пресс-служба УФАС по Тверской области.
Напомним, что проверка проводилась после обращения родителей. Они посчитали, что несовершеннолетним детям нельзя слушать песни исполнителя, в которых присутствует ненормативная лексика.