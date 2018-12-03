Тверская область на 51 месте в рейтинге регионов России по уровню зарплат

СЕГОДНЯ 14:36 2018-12-03T15:35:26+03:00

Каждый второй житель Тверской области получает от 13 до 32 тысяч рублей Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Людей, которые могут похвастаться действительно достойным заработком, у нас всего 1,25%

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Хит-парад российских зарплат составило агентство РИА-рейтинг. В список вошли все регионы страны, а также три города федерального значения — Москва, Санкт-Петербург и Севастополь.

По каждому из субъектов специалисты проанализировали следующие параметры: самый распространённый заработок, доля жителей с зарплатами выше 100 тысяч рублей в месяц, и доля жителей, зарабатывающих ниже 15 тысяч рублей ежемесячно.

Самый распространённый заработок в Тверской области составляет от 13 до 32 тысяч рублей - такие деньги получает каждый второй житель. Свыше 100 тысяч рублей в месяц у нас полуает лишь 1,25% населения. А тех, кто зарабатывает менее 15 тысяч рублей в месяц, в регионе гораздо больше: почти треть жителей (31,1%).

Лидер рейтинга - Ямало-Ненецкий автономный округ. Самые распостранённые зарплаты там находятся в пределах от 45 до 107 тысяч рублей. Аутсайдер - Республика Адыгея и самый распространённый заработок в 12 - 28 тысяч рублей.