2018-12-03T14:33:31+03:00
Происшествия

20-летний парень украл дорогой мобильный телефон из магазина электроники в Твери

У молодого человека уже есть судимость
Виктория ЖУКОВА
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Парень похитил с витрины магазина мобильный телефонПарень похитил с витрины магазина мобильный телефонФото: Александр Новиков
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В Твери к сотрудникам полиции обратился руководитель одного из сетевых магазинов электроники с заявлением о краже.

На месте происшествия сотрудники уголовного розыска опросили свидетелей произошедшего и просмотрели записи видеокамер, расположенных в торговом зале. Было установлено, что один из посетителей магазина похитил с витрины мобильный телефон стоимостью 29 тысяч рублей. Злоумышленник повредил провод сигнализации.

Задержать подозреваемого удалось в течение дежурных суток. В отделе полиции 20-летний ранее уже судимый житель Твери в содеянном сознался. Также он рассказал, что мобильный телефон успел продать.

В пресс-службе УМВД России по Тверской области сообщили, что молодому человеку грозит до двух лет лишения свободы.

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