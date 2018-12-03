Один человек пострадал при столкновении маршрутки и легковушки в Тверской области
Обстоятельства аварии устанавливаются
У маршрутки выпала дверь Фото: УГИБДД России по Тверской области
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В Торжке Тверской области столкнулись маршрутка и «Citroen». Авария произошла сегодня, 3 декабря, около 9:20 на Ленинградском шоссе. От силы удара у маршрутки вырвало дверь.
Обстоятельства происшествия уточняются. На месте аварии работали сотрудники Госавтоинспекции.
По предварительным данным, в результате столкновения травмы получил один человек – пассажир маршрутки. Медицинскую помощь ему оказали на месте дорожно-транспортного происшествия.
Водителям напоминают, что в снегопад лучше удвоить бдительность.