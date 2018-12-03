Под Тверью очевидцы сняли на видео, как транспортный самолет низко пролетает над трассой М-10

СЕГОДНЯ 13:19 2018-12-03T13:19:57+03:00

Ил-76 идет на посадку Скриншот из видео Андрея Булохова ("Подслушано у водителей. Тверь")

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Транспортный самолет Ил-76 пролетел на максимально низкой высоте над Тверской областью. Момент полета попал на кадры видеорегистратора очевидца. Ролик был опубликован в соцстях.

На видео видно, как тяжелый самолет пролетает над Старицкой развязкой на автотрассе М-10. Создается впечатление, что машины заденет столбы освещения.

Напомним, что это место, как раз недалеко от аэродрома Мигалово, где базируются подобные самолеты. Предположительно, экипаж Ил-76 заходил на свой обычный посадочный курс или проводил учения.