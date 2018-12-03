Суд отправил в колонию мужчину, который расплачивался поддельными купюрами в Тверской области

СЕГОДНЯ 12:01 2018-12-03T12:01:17+03:00

Часть фальшивок он положил на карту, а на оставшиеся деньги купил продукты

Изменить размер текста: A A

В Тверской области в Лихославльском районном суде назначили наказание фальшивомонетчику.

В августе прошлого года мужчина купил через Интернет поддельные банковские билеты. Незаконная покупка обошлась ему в реальные 42 тысячи рублей (из расчёта 2 тысячи рублей за одну купюру). 21 фальшивую пятитысячную купюру ему передали через «закладку» в Заволжском районе Твери.

На следующий день мужчина пришёл в салон сотовой связи и передал продавцу 19 поддельных банкнот. Он попросил зачислить на его платежную карту 95 тысяч рублей. Также на фальшивую пятитысячную купюру он купил карту памяти и получил сдачу 3 910 рублей.

После этого подсудимый закупился в одном из магазинов Лихославльского района. Продавец выдал злоумышленнику сдачу в размере 4 809 рублей.

В пресс-службе суда сообщили, что мужчина получил лишение свободы. В колонии общего режима он проведет два года и семь месяцев.