Открытый детско-юношеский фестиваль авторской песни пройдет в Твери
В Твери состоится XXII Открытый детско-юношеский фестиваль авторской песни, посвященный освобождению Калинина от немецко-фашистских захватчиков. Мероприятие пройдет с 3 по 9 декабря в ДК «Химволокно».
Участвовать в нем могут самодеятельные молодежные коллективы, отдельные авторы и исполнители, причем как солисты, так и ансамбли. Возраст выступающих должен быть до 18 лет включительно.
В администрации Твери рассказали, что фестиваль пройдёт в два этапа. Первый - это прослушивание участников, которые запланированы на 3, 5 и 8 декабря.
А второй этап – это заключительный концерт, который пройдет 9 декабря 2018 года в 16:00 в концертном зале ДК «Химволокно». На сцене вместе с участниками выступит поэт и музыкант Анатолий Шенберг.