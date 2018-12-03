2018-12-03T11:37:15+03:00
Звезды

Открытый детско-юношеский фестиваль авторской песни пройдет в Твери

Заключительный концерт состоится 9 декабря
Виктория ЖУКОВА
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Выступающие покажут все свое мастерство на сценеВыступающие покажут все свое мастерство на сценеФото: Иван ПРОХОРОВ
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В Твери состоится XXII Открытый детско-юношеский фестиваль авторской песни, посвященный освобождению Калинина от немецко-фашистских захватчиков. Мероприятие пройдет с 3 по 9 декабря в ДК «Химволокно».

Участвовать в нем могут самодеятельные молодежные коллективы, отдельные авторы и исполнители, причем как солисты, так и ансамбли. Возраст выступающих должен быть до 18 лет включительно.

В администрации Твери рассказали, что фестиваль пройдёт в два этапа. Первый - это прослушивание участников, которые запланированы на 3, 5 и 8 декабря.

А второй этап – это заключительный концерт, который пройдет 9 декабря 2018 года в 16:00 в концертном зале ДК «Химволокно». На сцене вместе с участниками выступит поэт и музыкант Анатолий Шенберг.

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