В Тверской области на трассе М-10 столкнулись иномарка и фура

СЕГОДНЯ 11:04 2018-12-03T11:04:58+03:00

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В пятницу, 30 ноября, на 297 км трассы М-10 "Россия", проходящей через Вышний Волочек Тверской области, произошла авария в результате которой пострадал 68-летний мужчина. Дорожное происшествие случилось, когда часы показывали 15:05.

Полицейские выяснили, что 68-летний обладатель "Reno Logan" выезжая со второстепенной дороги на главную, не стал пропускать фуру "Volvo", и врезался в нее.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии в больницу с различными травмами был доставлен 68-летний водитель иномарки.