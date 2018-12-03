Жителя Тверской области суд лишил водительских прав из-за зависимости от наркотиков
В Тверской области Удомельская прокуратура, проверяя соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения, выяснила, что местный житель стоит на учебе у врача-нарколога. Врачи диагностировали у мужчины наркозависимость.
При этом у него есть действующие водительские права. Заболевание мужчины входит в перечень медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами.
В областной прокуратуре сообщили, что в суд было направлено исковое заявление о прекращении действия права данного гражданина на управление автомобилем.
Удомельский городской суд требования прокурора удовлетворены. Решение не вступило в законную силу.