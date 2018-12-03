Жителя Тверской области суд лишил водительских прав из-за зависимости от наркотиков

СЕГОДНЯ 11:04 2018-12-03T11:04:24+03:00

Решение суда еще не вступило в силу Фото: Андрей ГРЕЧАННИК

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В Тверской области Удомельская прокуратура, проверяя соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения, выяснила, что местный житель стоит на учебе у врача-нарколога. Врачи диагностировали у мужчины наркозависимость.

При этом у него есть действующие водительские права. Заболевание мужчины входит в перечень медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами.

В областной прокуратуре сообщили, что в суд было направлено исковое заявление о прекращении действия права данного гражданина на управление автомобилем.

Удомельский городской суд требования прокурора удовлетворены. Решение не вступило в законную силу.