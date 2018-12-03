2018-12-03T10:29:07+03:00
Общество

Пропавшую в Тверской области пенсионерку продолжают искать

Женщина может нуждаться в медицинской помощи
Виктория ЖУКОВА
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Женщину ищут уже 10 дней Фото: ВПСО "Сова"Женщину ищут уже 10 дней Фото: ВПСО "Сова"
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В Тверской области продолжаются поиски 76-летней Александры Ильиничны Лисичкиной. Женщина предположительно 24 ноября 2018 года ушла из своего дома (Ржев, улица Краностроителей) и не вернулась. До настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Сова» сообщают, что пропавшую последний раз видели 23 ноября около 16:10 на пересечении улиц Маяковского и Большевистской в Ржеве.

Пенсионерка ростом 165 сантиметров, имеет худощавое телосложение, седые волосы и карие глаза. Женщина ходит с палочкой. Одета была в зимнюю куртку темно-серого цвета и светло-коричневую шапку. С собой взяла ключи от квартиры.

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