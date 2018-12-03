Сотрудник колонии взял взятку от осужденного в Тверской области

СЕГОДНЯ 10:07 2018-12-03T10:07:00+03:00

За это он заплатит крупный штраф

Изменить размер текста: A A

В Тверской области Нелидовская прокуратура поддержала обвинение в суде по уголовному делу по факту получения взятки сотрудником исправительного учреждения.

Установлено, что в ноябре прошлого года младший инспектор группы надзора отдела безопасности ФКУ ИК-9 УФСИН России по Тверской области взял от осужденного взятку. Через посредника ему передали 45 тысяч рублей. За это сотрудник колонии должен был пронести на режимную территорию учреждения наркотические средства и мобильный телефон.

В областной прокуратуре сообщили, что наказание мужчине назначил Нелидовский городской суд. Он получил штраф в размере 600 тысяч рублей и возможность занимать должности, связанные с осуществление функций представителя власти два года.