2018-12-03T10:07:00+03:00
Общество

Сотрудник колонии взял взятку от осужденного в Тверской области

За это он заплатит крупный штраф
Виктория ЖУКОВА
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Мужчина взял 45 тысяч рублейМужчина взял 45 тысяч рублейФото: Валерий РОМАНОВ
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В Тверской области Нелидовская прокуратура поддержала обвинение в суде по уголовному делу по факту получения взятки сотрудником исправительного учреждения.

Установлено, что в ноябре прошлого года младший инспектор группы надзора отдела безопасности ФКУ ИК-9 УФСИН России по Тверской области взял от осужденного взятку. Через посредника ему передали 45 тысяч рублей. За это сотрудник колонии должен был пронести на режимную территорию учреждения наркотические средства и мобильный телефон.

В областной прокуратуре сообщили, что наказание мужчине назначил Нелидовский городской суд. Он получил штраф в размере 600 тысяч рублей и возможность занимать должности, связанные с осуществление функций представителя власти два года.

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