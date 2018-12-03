Молодой водитель снёс ворота турбазы "Чайка" в Тверской области
В воскресенье, 2 декабря, в Селижаровском районе Тверской области на турбазе "Чайка", произошла авария в результате которой пострадал 35-летний мужчина. Дорожное происшествие случилось, когда на часах было около 06:20.
Установлено, что 23-летний водитель "Нивы" пропустил нужный для себя поворот, и решил развернуться уже на территории турбазы. При этом мужчина явно переоценил свои силы, и начал совершать маневр на скорости далекой от безопасной. В результате водитель протаранил ворота одного из домов.
Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в аварии пострадал 35-летний пассажир "Нивы". Мужчину доставили с травмами в больницу.