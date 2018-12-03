Молодой водитель снёс ворота турбазы "Чайка" в Тверской области

СЕГОДНЯ 09:46 2018-12-03T09:46:41+03:00

В аварии пострадал один человек Фото: УГИБДД РФ по Тверской области

В ДТП пострадал один человек

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В воскресенье, 2 декабря, в Селижаровском районе Тверской области на турбазе "Чайка", произошла авария в результате которой пострадал 35-летний мужчина. Дорожное происшествие случилось, когда на часах было около 06:20.

Установлено, что 23-летний водитель "Нивы" пропустил нужный для себя поворот, и решил развернуться уже на территории турбазы. При этом мужчина явно переоценил свои силы, и начал совершать маневр на скорости далекой от безопасной. В результате водитель протаранил ворота одного из домов.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в аварии пострадал 35-летний пассажир "Нивы". Мужчину доставили с травмами в больницу.