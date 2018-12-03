Автоинспекторы задержали водителя, который сбил велосипедиста и скрылся в Тверской области

СЕГОДНЯ 09:29 2018-12-03T09:29:57+03:00

Автомобилист и велосипедист ехали в одном направлении Фото: ГУИБДД России по Тверской области

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В Тверской области неустановленный водитель сбил 48-летнего велосипедиста. Авария произошла в пятницу, 30 ноября в 7:50 на шестом километре подъезда к Западной Двине. Автомобилист и велосипедист ехали в одном направлении.

После столкновения водитель уехал с места аварии. А велосипедист был с травмами доставлен в больницу.

В региональной Госавтоинспекции сообщили, что в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность виновника аварии. Им оказался 56-летний местный житель, который ранее был лишен водительских прав.

Сотрудники ДПС провели освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Результат оказался положительным: 0,552 мг/л. Хотя водитель сказал, что выпил уже после аварии. В его отношении были составлены административные материалы.