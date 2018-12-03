2018-12-03T09:28:56+03:00
Происшествия

Две женщины погибли в ДТП в Тверской области

Потерпевшие скончались до приезда медиков
Альберт БОЙКОВ
Поделиться:
Две женщины погибли на месте ДТП Фото: УГИБДД РФ по Тверской областиДве женщины погибли на месте ДТП Фото: УГИБДД РФ по Тверской области
Изменить размер текста:

В воскресенье, 2 декабря, на 61 км автомобильной дороги Калязин-Кашин-Горицы-Кушалино, проходящей через Кимрский район Тверской области, произошла авария с двумя погибшими. Дорожное происшествие случилось, когда на часах было 11:20.

Полицейские выяснили, что 37-летняя обладательница "Volvo S40" не смогла выбрать безопасную для движения скорость и съехала в кювет, где затем автомобиль опрокинулся в кювет.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии на месте ДТП скончались водитель иномарки, а также 30-летняя пассажирка.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Открытый детско-юношеский фестиваль авторской песни пройдет в Твери
В Тверской области на трассе М-10 столкнулись иномарка и фура
Жителя Тверской области суд лишил водительских прав из-за зависимости от наркотиков
Пропавшую в Тверской области пенсионерку продолжают искать
Сотрудник колонии взял взятку от осужденного в Тверской области
Молодой водитель снёс ворота турбазы "Чайка" в Тверской области
Автоинспекторы задержали водителя, который сбил велосипедиста и скрылся в Тверской области
Молодежная акция "Имя твое неизвестно, Подвиг твой бессмертен!" пройдет в Твери
Дневные отключения электроэнергии продолжаются в Твери
Тверская область перешла на трансляцию цифрового телевидения
55 единиц снегоуборочной техники расчищают Тверь от снега и льда
Пожилой мужчина утонул в озере в Тверской области
Рецидивист похитил инструменты и садовый инвентарь из дома в Тверской области