Две женщины погибли в ДТП в Тверской области

СЕГОДНЯ 09:28 2018-12-03T09:28:56+03:00

Две женщины погибли на месте ДТП Фото: УГИБДД РФ по Тверской области

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В воскресенье, 2 декабря, на 61 км автомобильной дороги Калязин-Кашин-Горицы-Кушалино, проходящей через Кимрский район Тверской области, произошла авария с двумя погибшими. Дорожное происшествие случилось, когда на часах было 11:20.

Полицейские выяснили, что 37-летняя обладательница "Volvo S40" не смогла выбрать безопасную для движения скорость и съехала в кювет, где затем автомобиль опрокинулся в кювет.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии на месте ДТП скончались водитель иномарки, а также 30-летняя пассажирка.