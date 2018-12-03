Молодежная акция "Имя твое неизвестно, Подвиг твой бессмертен!" пройдет в Твери
В Твери сегодня, 3 декабря, пройдет городская молодежная акция «Имя твое неизвестно, Подвиг твой бессмертен!». Мероприятие приурочено ко Дню Неизвестного Солдата.
Акция начнется в 12:00 у могилы Неизвестных солдат на кладбище у деревни Николо-Малиц. Участникам расскажут об истории памятной даты, а также состоится церемония возложения цветов к могиле погибших воинов.
В администрации Твери сообщили, что 3 декабря памятные мероприятия пройдут еще у 10 воинских захоронений, в которых погребены останки более 1000 неизвестных солдат. Десанты Памяти состоятся на Волынском, Смоленском, Бобачевском воинских захоронениях, на Братском захоронении на улице Черкасская, в поселках Сахарово, Элеватор, Керамический завод, Мигалово.