2018-12-03T09:01:21+03:00
Общество

Молодежная акция "Имя твое неизвестно, Подвиг твой бессмертен!" пройдет в Твери

3 декабря - День неизвестного солдата, памятная дата России
Виктория ЖУКОВА
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Пройдет церемония возложения цветов к могиле погибших воиновПройдет церемония возложения цветов к могиле погибших воиновФото: Ирина ТАРАСОВА
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В Твери сегодня, 3 декабря, пройдет городская молодежная акция «Имя твое неизвестно, Подвиг твой бессмертен!». Мероприятие приурочено ко Дню Неизвестного Солдата.

Акция начнется в 12:00 у могилы Неизвестных солдат на кладбище у деревни Николо-Малиц. Участникам расскажут об истории памятной даты, а также состоится церемония возложения цветов к могиле погибших воинов.

В администрации Твери сообщили, что 3 декабря памятные мероприятия пройдут еще у 10 воинских захоронений, в которых погребены останки более 1000 неизвестных солдат. Десанты Памяти состоятся на Волынском, Смоленском, Бобачевском воинских захоронениях, на Братском захоронении на улице Черкасская, в поселках Сахарово, Элеватор, Керамический завод, Мигалово.

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