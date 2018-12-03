2018-12-03T08:27:56+03:00
Общество

Дневные отключения электроэнергии продолжаются в Твери

В понедельник без света останутся три района города
Виктория ЖУКОВА
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Света не будет в дневное времяСвета не будет в дневное времяФото: Мария ЛЕНЦ
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В Твери стартуют традиционные плановые отключения электроэнергии. Это необходимая мера, для того, чтобы специалисты смогли безопасно провести планово-предупредительные работы. В рабочие дни энергетики будут менять аварийные опоры и провода, срезать опасные ветви и ставить счетчики.

В зоне отключения с 3 по 7 декабря все районы Твери.

Сегодня, 3 декабря, света не будет в отдельных домах Московского, Заволжского и Пролетарского районов. С 9:00 до 16:00 электроэнергию отключат по адресам: на улицах Ипподромная, Фадеева, Терещенко, Старобежецкая, Шишкова, Кутузова, на Затверецкой набережной, на проездах Кутузова и Тверецком.

Также с 13:30 до 15:00 ожидаются отключения на проспекте Калинина и на бульваре Ногина. А с 9:30 до 12:00 на улице Артюхина.

Найти свой дом можно в графике отключений на сайте «Тверьгорэлектро».

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