55 единиц снегоуборочной техники расчищают Тверь от снега и льда

СЕГОДНЯ 19:35 2018-12-02T19:35:07+03:00

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Тверь в выходные чистили в круглосуточном режиме. Сегодня, 2 декабря на смену вышло 55 единиц снегоуборочной техники. Среди машин было 25 комбинированных дорожных машин, которые осуществляют механическое подметание и обработку проезжей части. Еще восемь тракторных щёток чистили тротуары.

В администрации Твери рассказали, что уборка проходит в несколько этапов. Вначале улицы обрабатываются противоголодёдными материалами, спустя несколько часов дорога расчищается от получившейся смеси из использованных реагентов, растаявшего снега и льда.

Ночью уборочная техника продолжит свою работу на улицах города. Точное число машин, которое выйдет на линию, определяется на основе текущих погодных условий и краткосрочного метеорологического прогноза.