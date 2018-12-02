Пожилой мужчина утонул в озере в Тверской области

СЕГОДНЯ 18:01 2018-12-02T18:01:39+03:00

Лед на водоемах еще слишком тонкий Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Тверской области утонул мужчина. 2 декабря на озере Островно в Вышневолоцком районе было обнаружено тело погибшего.

В региональном УМЧС России сообщили, что погибшего извлекли из воды водолазы в 200 метрах от береговой линии. Обстоятельства гибели и причину смерти предстоит выяснить стражам правопорядка.

Установлено, что на водоеме погиб 60-летний житель Вышнего Волочка.

На месте происшествия работали спасатели, инспекторы ГИМС, сотрудники полиции и бригада скорой помощи – всего 12 человек и четыре единицы техники.