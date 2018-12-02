2018-12-02T17:15:32+03:00
Происшествия

Рецидивист похитил инструменты и садовый инвентарь из дома в Тверской области

Злоумышленнику всего 29 лет
Виктория ЖУКОВА
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Мужчине грозит до шести лет колонииМужчине грозит до шести лет колонииФото: Василий ХОДАРЕВ
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В Тверской области полицейским поступило заявление от 44-летней жительницы Осташкова. У нее обокрали дом.

Вор сумел взломать замок и проникнуть в сарай, а затем и в дом. Злоумышленник похитил электроинструменты и садовый инвентарь на сумму более 15 тысяч рублей.

Полицейские опросили соседей и возможных свидетелей произошедшего, обследовали места возможного сбыта краденного и наметили пути отхода злоумышленника.

По подозрению в краже оперативники задержали 29-летнего местного жителям. Молодой человек ранее уже был судим за аналогичное преступление.

В УМВД России по Тверской области сообщили, что мужчина свою вину полностью признал. Часть похищенного он вернул владелице. За кражу ему грозит до шести лет колонии.

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