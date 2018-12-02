2018-12-02T15:53:50+03:00
Общество

Концерт-посвящение тверскому поэту Андрею Дементьеву покажут по Первому каналу

Телеверсия выйдет в эфир сегодня в 17:10
Виктория ЖУКОВА
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Со сцены звучали стихи Андрея Дементьева Фото: областное правительствоСо сцены звучали стихи Андрея Дементьева Фото: областное правительство
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На Первом канале в эфир выйдет телевизионная версия концерта-посвящения уроженцу Твери, поэту Андрею Дементьеву.

Концерт «Виражи времени» прошёл в Государственном Кремлёвском Дворце в Москве 15 ноября. Участие в нем приняли звезды российской эстрады. Они исполнили песни на стихи легендарного поэта Андрея Дементьева. Концерт прошел в сопровождении «Оркестра XXI века».

Также на сцене Кремлёвского Дворца звучали стихи поэта, в том числе в исполнении воспитанников образцового детского театра «Теремок» из Конаково и артиста Тверского академического театра драмы.

Андрей Дементьев – один из известнейших поэтов второй половины XX века. Его творческое наследие многогранно – от новелл до текстов к широко известным и любимым песням советской эпохи: «Баллада о матери», «Лебединая верность», «Алёнушка», «Отчий дом» и многих других.

По его инициативе в Твери был открыт единственный в России Дом поэзии, который теперь располагается на улице имени Андрея Дементьева.

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